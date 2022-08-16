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Вавринка — о поражении от Маррея: я двигаюсь в правильном направлении

Вавринка — о поражении от Маррея: я двигаюсь в правильном направлении
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Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал поражение от британца Энди Маррея в матче трёхкратных чемпионов «Больших шлемов» в первом круге в Цинциннати – 6:7 (3:7), 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

«Это был мощный матч, большая битва. Конечно, матчи с Энди – всегда особенное событие. И всегда тяжело проигрывать такой упорный матч. Я могу играть намного лучше. Я двигаюсь в правильном направлении, очень прибавил, на тренировках уровень высокий. Мне просто нужна уверенность в себе, а для этого нужны победы, нужно больше матчей. Во время матчей мне необходимо чувствовать себя свободнее.

Я слишком много думаю о том, что делаю. В игре много сомнений. В плане физподготовки и тенниса чувствую себя намного лучше, после турнира в Баштаде мы проделали огромную работу. И я знаю, что выйду на нужный уровень. Мне просто нужна уверенность в себе. Я продолжу работать, и все получится», — сказал швейцарец на пресс-конференции ASAP Sports.

В следующем раунде соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри.

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