Вавринка — о поражении от Маррея: я двигаюсь в правильном направлении

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал поражение от британца Энди Маррея в матче трёхкратных чемпионов «Больших шлемов» в первом круге в Цинциннати – 6:7 (3:7), 7:5, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.



«Это был мощный матч, большая битва. Конечно, матчи с Энди – всегда особенное событие. И всегда тяжело проигрывать такой упорный матч. Я могу играть намного лучше. Я двигаюсь в правильном направлении, очень прибавил, на тренировках уровень высокий. Мне просто нужна уверенность в себе, а для этого нужны победы, нужно больше матчей. Во время матчей мне необходимо чувствовать себя свободнее.

Я слишком много думаю о том, что делаю. В игре много сомнений. В плане физподготовки и тенниса чувствую себя намного лучше, после турнира в Баштаде мы проделали огромную работу. И я знаю, что выйду на нужный уровень. Мне просто нужна уверенность в себе. Я продолжу работать, и все получится», — сказал швейцарец на пресс-конференции ASAP Sports.



В следующем раунде соперником Маррея станет его соотечественник Кэмерон Норри.