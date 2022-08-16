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Ольховский: Медведеву не нужно цепляться за лидерство в рейтинге

Ольховский: Медведеву не нужно цепляться за лидерство в рейтинге
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает, что первой ракетке мира Даниилу Медведеву не стоит цепляться за лидерство в рейтинге ATP.

«Думаю, у Медведева хорошие шансы остаться первым мире, но мне кажется, Дане не нужно цепляться за это лидерство. Надо настраиваться и выигрывать матчи, чем больше матчей он выиграет, тем больше он будет оставаться на первом месте. У него рабочая сетка на турнире в Цинциннати. Нельзя говорить, что его ждут лёгкие матчи, но, думаю, до четвертьфинала он сможет дойти», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, от матчей первого круга на турнире в Цинциннати Медведев был освобождён из-за высокого посева. Во втором раунде россиянин сыграет с 26-летним представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

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