Ольховский: Медведеву не нужно цепляться за лидерство в рейтинге

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский считает, что первой ракетке мира Даниилу Медведеву не стоит цепляться за лидерство в рейтинге ATP.
«Думаю, у Медведева хорошие шансы остаться первым мире, но мне кажется, Дане не нужно цепляться за это лидерство. Надо настраиваться и выигрывать матчи, чем больше матчей он выиграет, тем больше он будет оставаться на первом месте. У него рабочая сетка на турнире в Цинциннати. Нельзя говорить, что его ждут лёгкие матчи, но, думаю, до четвертьфинала он сможет дойти», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, от матчей первого круга на турнире в Цинциннати Медведев был освобождён из-за высокого посева. Во втором раунде россиянин сыграет с 26-летним представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
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