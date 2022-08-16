Надаль — про Алькараса: не нужно давать ему советы, пока он меня не спросит

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал высказывание его соотечественника Карлоса Алькараса о давлении на каждом турнире.

«Я думаю, что рядом с Карлосом есть нужные люди. Мне не нужно давать ему советы, пока он меня не спросит. Я думаю, когда ты с каждой неделей поднимаешься в рейтинге, всё становится немного проще, потому что на тебя не оказывается такого давления, что ты должен выигрывать каждую неделю. Если ты выиграешь турнир — это будет потрясающе. На раннем этапе моей карьеры я не чувствовал себя обязанным побеждать каждую неделю.



Но, конечно, когда ты занимаешь очень высокое место в рейтинге, ты приезжаешь на турнир и говоришь: «Мне нужно выиграть этот турнир». Затем ситуация, подход и менталитет немного меняются. Но я не думаю, что это сильно влияет на Алькараса. Он великолепен и проводит потрясающий сезон. Я не вижу, чтобы у него были какие-то проблемы с давлением», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

Напомним, оба теннисиста сыграют на турнире в Цинциннати, который проходит с 15 по 21 августа. Алькарас начнёт матчем с американцем Маккензи Макдональдом, а Надаль сыграет либо с хорватом Борной Чоричем, либо с итальянцем Лоренцо Музетти.