Надаль — про Алькараса: не нужно давать ему советы, пока он меня не спросит

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал высказывание его соотечественника Карлоса Алькараса о давлении на каждом турнире.
«Я думаю, что рядом с Карлосом есть нужные люди. Мне не нужно давать ему советы, пока он меня не спросит. Я думаю, когда ты с каждой неделей поднимаешься в рейтинге, всё становится немного проще, потому что на тебя не оказывается такого давления, что ты должен выигрывать каждую неделю. Если ты выиграешь турнир — это будет потрясающе. На раннем этапе моей карьеры я не чувствовал себя обязанным побеждать каждую неделю.
Но, конечно, когда ты занимаешь очень высокое место в рейтинге, ты приезжаешь на турнир и говоришь: «Мне нужно выиграть этот турнир». Затем ситуация, подход и менталитет немного меняются. Но я не думаю, что это сильно влияет на Алькараса. Он великолепен и проводит потрясающий сезон. Я не вижу, чтобы у него были какие-то проблемы с давлением», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
Напомним, оба теннисиста сыграют на турнире в Цинциннати, который проходит с 15 по 21 августа. Алькарас начнёт матчем с американцем Маккензи Макдональдом, а Надаль сыграет либо с хорватом Борной Чоричем, либо с итальянцем Лоренцо Музетти.
- 16 августа 2022
-
14:37
-
14:00
-
13:15
-
13:06
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
10:38
-
10:11
-
10:07
-
09:47
-
09:18
-
09:04
-
07:06
-
05:19
-
04:26
-
03:28
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:26
-
21:06
-
21:03
-
20:55