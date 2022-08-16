Наоми Осака потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 4:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Шуай четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Шуай встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.