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Наоми Осака потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати

Наоми Осака потерпела поражение на старте турнира WTA-1000 в Цинциннати
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В стартовом матче Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 4:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Осака 10 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Шуай четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Шуай встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 18:05 МСК
Наоми Осака
39
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Чжан Шуай
44
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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