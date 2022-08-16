Мать сыновей с аутизмом рассказала, как Джокович повёл себя при случайной встрече с ними

Мать сыновей с аутизмом, ведущая блог о жизни своей семьи в интернете, рассказала, как прошла их случайная встреча с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Фото: из личного архива dnevnikjedneautisticnemame
«Мой муж подошёл к Новаку и спросил, можно ли сфотографироваться. Он подошёл и протянул руку каждому из нас. Он был со своей женой Еленой. Мне было немного неловко их беспокоить, но шансов снова их встретить было мало. Он поздоровался с Питером. Лука тоже подошёл к нему очень осторожно. Хотя он видел Ноле по телевизору, он всё равно немного нервничал. Новак подождал, пока он успокоится, чтобы обнять. В этом человеке есть то, что перекликается у меня с достоинством, тем, чему я учу своих детей. Если мы будем относиться к людям с уважением и защищать наши идеалы, то тоже сможем стать великими людьми», — написала женщина в своих социальных сетях.
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