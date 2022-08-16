«Таскал за волосы, обливал холодной водой». Бывшая жена Басилашвили дала показания в суде

Нелли Дорокашвили, бывшая жена 34-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили, дала показания в суде по делу о домашнем насилии. Отмечается, что допрос потерпевшей ещё не завершён, у следствия остаются вопросы.

«Мы познакомились в 2011 году, через полтора года решили пожениться, официально свадьба прошла в сентябре. Мне психологически тяжело об этом говорить, но я постараюсь выложить все факты.

Очень быстро я обнаружила, что до этого встречалась с совершенно другим человеком. Обычно в день свадьбы женщины должна быть счастлива, но я была несчастна. В тот вечер мать Николоза на что-то разозлилась и поссорилась с ним. Он сел ко мне за стол и начал давить мне руку. Мне было очень больно, я вообще не понимала, что происходит. Я спросила его, он не ответил. Помню, как его мать встала и ушла с нашей свадьбы. В тот момент я не восприняла это как насилие, мне было эмоционально тяжело. До этого всё было не так, до этого мы не жили вместе, только гуляли в парках по часу или два.

В 2015-м у нас родился ребёнок. Большую часть беременности я была одна по инициативе Николоза… Через 5-6 месяцев после свадьбы меня начали унижать, обращались ко мне в уничижительной форме, за этим последовало физическое насилие… Оно было разного рода: обливание холодной водой, таскание за волосы, он кидался едой…

Когда он начал добиваться успехов, он заявил, что он король, а я должна вести себя как его подданная. Мне постоянно приходилось говорить ему о разводе, я говорила, что пойду в полицию, если он не прекратит насилие.

Он говорил мне, что его мать считает, что после родов женщины сходят с ума.

Даже во время беременности он постоянно меня обзывал – крысой, змеёй, блохой. Точно так же он называл моих родственников», — приводит слова Radio Tavisupleba.