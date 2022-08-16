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Янник Синнер в день рождения одолел Танаси Коккинакиса на старте «Мастерса» в Цинциннати

Янник Синнер в день рождения одолел Танаси Коккинакиса на старте «Мастерса» в Цинциннати
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12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Отметим, что сегодня, 16 августа, Синнеру исполнился 21 год.

В матче первого круга Синнер (10) одолел австралийца Танаси Коккинакиса (Q) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 3 часа 17 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету Коккинакиса 13 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Следующим соперником Синнера станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.

Цинциннати (м). 1-й круг
16 августа 2022, вторник. 18:10 МСК
Танаси Коккинакис
75
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		4 6 6
6 9 		6 7 8
         
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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