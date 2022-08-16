Янник Синнер в день рождения одолел Танаси Коккинакиса на старте «Мастерса» в Цинциннати

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Отметим, что сегодня, 16 августа, Синнеру исполнился 21 год.
В матче первого круга Синнер (10) одолел австралийца Танаси Коккинакиса (Q) со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 3 часа 17 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету Коккинакиса 13 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Следующим соперником Синнера станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.
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