«По телевизору это не оценить». Ботик ван де Зандсхулп — об уникальности тенниса Медведева

24-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп рассказал об особенностях игрового стиля первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, с которым встретится во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Встреча пройдёт в ночь на 17 августа, в 3:30 мск.
«Он так глубоко стоит на приёме — никто не принимает, стоя так далеко. И просто безумие, что в наших матчах он ни разу не резал с бэкхенда, когда тянулся за мячом. Ни разу. Я никогда с таким не сталкивался, к этому нужно адаптироваться.
Но мы играли уже дважды. Будем надеяться, что третий раз получится лучше, чем первые два. А ещё по телевизору не оценить, как хорошо он отвечает на удары под углом. Ты даёшь ему угол, а он отвечает ещё лучше. По телевизору это не очень хорошо видно, но в игре ты это чувствуешь», — приводит слова Ботика пресс-служба ATP.
- 16 августа 2022
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