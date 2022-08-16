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Александр Зверев опубликовал серию солнечных фото из Монако

Александр Зверев опубликовал серию солнечных фото из Монако
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях солнечные снимки из Монако.

«То, как чувствую лето», — подписал фото Зверев.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

В данный момент достоверно неизвестно, выступит ли Зверев на Открытом чемпионате США – 2022. 7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Стоит отметить, что Зверев вошёл в состав сборной Германии на групповой этап финальной стадии Кубка Дэвиса – 2022. Соревнования пройдут с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open – 2022.

Также рекомендуем к просмотру видео: «Зверев восстанавливается после страшной травмы»:

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