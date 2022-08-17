Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Райлли Опелка раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков на «Мастерсах»

Райлли Опелка раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков на «Мастерсах»
Комментарии

26-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков и проведения «Мастерсов». Со следующего года пять «Мастерсов» растянут на 12 дней, при этом организаторы будут делить прибыль пополам с игроками.

«Получается, Мадрид и Цинциннати продали за 400-300 миллионов в тот же год, когда ATP дала «Мастерсам» кучу дополнительных дней, одновременно отменив защиту игроков и сделав наказания за пропуск «Мастерсов» строже?

А наши представители в Совете отлично провели переговоры от нашего лица. Добились повышения призовых на 2% и согласились на главную разводку в разделении прибыли – взяли процент от чистой прибыли, а не от валовой. И это позволит турнирам и дальше манипулировать цифрами. Спросите кого угодно сведущего о разнице в цифрах, которые турниры показывали потенциальным покупателям и которые они использовали во время переговоров о призовых.

И это не просто жалобы по поводу денег. Да, дело в деньгах, но в первую очередь дело в сломанной и коррумпированной системе, которая постоянно подавляет выплаты талантам в этом так называемом сотрудничестве», — написал Опелка в своих социальных сетях.

Матч россиянок едва не прервала фанатка с украинским флагом. Её быстро вывели с корта Матч россиянок едва не прервала фанатка с украинским флагом. Её быстро вывели с корта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022