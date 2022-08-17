Райлли Опелка раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков на «Мастерсах»

26-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал ATP за новую систему оплаты труда игроков и проведения «Мастерсов». Со следующего года пять «Мастерсов» растянут на 12 дней, при этом организаторы будут делить прибыль пополам с игроками.
«Получается, Мадрид и Цинциннати продали за 400-300 миллионов в тот же год, когда ATP дала «Мастерсам» кучу дополнительных дней, одновременно отменив защиту игроков и сделав наказания за пропуск «Мастерсов» строже?
А наши представители в Совете отлично провели переговоры от нашего лица. Добились повышения призовых на 2% и согласились на главную разводку в разделении прибыли – взяли процент от чистой прибыли, а не от валовой. И это позволит турнирам и дальше манипулировать цифрами. Спросите кого угодно сведущего о разнице в цифрах, которые турниры показывали потенциальным покупателям и которые они использовали во время переговоров о призовых.
И это не просто жалобы по поводу денег. Да, дело в деньгах, но в первую очередь дело в сломанной и коррумпированной системе, которая постоянно подавляет выплаты талантам в этом так называемом сотрудничестве», — написал Опелка в своих социальных сетях.
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