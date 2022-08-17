Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Контавейт вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати. Её соперницей может стать Александрова

Контавейт вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати. Её соперницей может стать Александрова
Комментарии

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Четвёртый корт» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира серии WTA 1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Чехии Тереза Мартинцова (71-е место рейтинга) и 26-летняя эстонка Анетт Контавейт (2-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Контавейт в трёх сетах – 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

На счету Анетт четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 (40%). У её оппонентки – два эйса, четыре двойные ошибки и пять из 11 (45%) удачных брейк-пойнтов.

В следующем круге соревнований соперницей Контавейт станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия, 27-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).

Сетка турнира в Цинциннати.
Цинциннати (ж). 2-й круг
16 августа 2022, вторник. 23:10 МСК
Тереза Мартинцова
71
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
3 		7 6
         
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022