Контавейт вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати. Её соперницей может стать Александрова

В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Четвёртый корт» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира серии WTA 1000, в котором сошлись 27-летняя представительница Чехии Тереза Мартинцова (71-е место рейтинга) и 26-летняя эстонка Анетт Контавейт (2-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Контавейт в трёх сетах – 3:6, 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
На счету Анетт четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 (40%). У её оппонентки – два эйса, четыре двойные ошибки и пять из 11 (45%) удачных брейк-пойнтов.
В следующем круге соревнований соперницей Контавейт станет победительница пары Екатерина Александрова (Россия, 27-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).
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