Серена Уильямс не смогла преодолеть 1-й круг турнира в Цинциннати, уступив Радукану
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» на одноимённом турнире серии WTA 1000 состоялся матч первого круга, в котором сошлись 40-летняя американка Серена Уильямс (612-й номер рейтинга) и 19-летняя представительница Великобритании Эмма Радукану (13-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Радукану в двух сетах – 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
На счету Эммы пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и пять из девяти (56%) реализованных брейк-пойнтов. У её именитой оппонентки – семь эйсов, четыре двойные ошибки и один (100%) удачный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Эммы Радукану станет белорусская теннисистка Виктория Азаренко (22-й номер рейтинга).
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