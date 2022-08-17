Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова встретится во 2-м круге турнира в Цинцинати с Халеп, обыгравшей Потапову

Кудерметова встретится во 2-м круге турнира в Цинцинати с Халеп, обыгравшей Потапову
Комментарии

54-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в трёхсетовом поединке на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) уступила румынке Симоне Халеп (4:6, 6:3, 3:6).

В ходе игры Потапова совершила 10 двойных ошибок против четырёх у соперницы. На счету россиянки два эйса, в то время как Халеп подала навылет только один раз. Анастасия завершила матч с 54% попадания первой подачи.

Потапова заняла место в сетке турнира в Цинциннати как лаки-лузер после снятия с соревнований чешки Каролины Муховой, которая отказалась от участия из-за травмы правого запястья.

Во втором круге 30-летняя Симона Халеп встретится с другой россиянкой – 20-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой, которая стартовала на турнире с победы в двух сетах над чешской теннисисткой, чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2021 Барборой Крейчиковой (6:3, 6:3).

Цинциннати (ж). 1-й круг
17 августа 2022, среда. 00:50 МСК
Анастасия Потапова
54
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		3 6
         
Симона Халеп
6
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022