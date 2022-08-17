Кудерметова встретится во 2-м круге турнира в Цинцинати с Халеп, обыгравшей Потапову

54-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова в трёхсетовом поединке на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) уступила румынке Симоне Халеп (4:6, 6:3, 3:6).
В ходе игры Потапова совершила 10 двойных ошибок против четырёх у соперницы. На счету россиянки два эйса, в то время как Халеп подала навылет только один раз. Анастасия завершила матч с 54% попадания первой подачи.
Потапова заняла место в сетке турнира в Цинциннати как лаки-лузер после снятия с соревнований чешки Каролины Муховой, которая отказалась от участия из-за травмы правого запястья.
Во втором круге 30-летняя Симона Халеп встретится с другой россиянкой – 20-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой, которая стартовала на турнире с победы в двух сетах над чешской теннисисткой, чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2021 Барборой Крейчиковой (6:3, 6:3).
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