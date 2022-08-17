Серена Уильямс в восьмой раз в карьере получила «баранку»

Американская теннисистка, 23-кратная обладательница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, ныне занимающая 612-е место в рейтинге WTA, отметилась неприятным статистическим фактом после поражения от британки Эммы Радукану (13-я ракетка мира) в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати.



Неудачный результат в матче против чемпионки US Open — 2021 (поражение со счётом 4:6, 0:6) ознаменовало для Уильямс-младшей не самую положительную часть истории карьеры 40-летней спортсменки. Серена 8 раз за время профессиональных выступлений проиграла сет со счетом 0:6, сообщает журналист Ванш Вермани в своём «твиттере».



До того момента, когда Уильямс-младшая получила «баранку» от 19-летней представительницы Великобритании, с легендарной теннисисткой подобная ситуация происходила 7 раз (поражение в 1-м раунде квалификации турнире в Индиан-Уэллса в 1997 году от Алексии Дешом-Баллере — 4:6, 0:6; поражение в 3-м круге «Ролан Гаррос» в 1999 году от Мэри-Джо Фернандес — 3:6, 6:1, 0:6; поражение в полуфинале турнира в Дубае в 2005 году от Елены Янкович — 0:6, 3:4 и снятие; победа в финале турнира в Майами над Жюстин Энен в 2007 году — 0:6, 6:3, 7:5; поражение во 2-м круге турнира в Цюрихе от Патти Шнайдер — 0:6, 0:3 и снятие; победа в четвертьфинале турнира в Мадриде над Анабель-Мединой Гарригес в 2013 году — 6:3, 0:6, 7:5 и поражение в 1/16 финала турнира в Стэнфорде в 2018 году от Йоханны Конты — 1:6, 0:6.



Напомним, что предстоящий US Open станет последним в карьере Серены Уильямс.

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