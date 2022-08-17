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Даниил Медведев вышел в 3-й круг турнира в Цинциннати

Даниил Медведев вышел в 3-й круг турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий первую строчку в рейтинге ATP, пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче первого круга Медведев одолел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Даниил семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9. На счету Ван де Зандсхулпа 4 эйса, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (США).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнований из-за травмы.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 03:40 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Ботик ван де Зандсхулп
24
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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