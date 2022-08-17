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Эмма Радукану высказалась о матче с Сереной Уильямс

Эмма Радукану высказалась о матче с Сереной Уильямс
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Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану дала послематчевый комментарий после игры с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Серены Уильямс в матче первого круга соревнований WTA-1000 в Цинциннати.

«Я так рада, что смогла сыграть с ней, и за то, что наши карьеры пересеклись. Даже когда вы, ребята, болели за неё, это было, знаете, как будто мне нравится это», — цитирует британку First Serve Tennis в своём «твиттере».

Напомним, что сегодня, 17 августа, 19-летняя Эмма Радукану переиграла 40-летнюю Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:0 в стартовом раунде турнира в Цинциннати. Следующей соперницей представительницы Великобритании будет белоруска Виктория Азаренко.

Отметим, что ранее Уильямс-младшая заявила, что планирует уйти из спорта после того, как ещё раз сыграет на US Open.

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