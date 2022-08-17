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Мария Саккари не смогла преодолеть 2-й раунд турнира в Цинциннати, уступив Гарсии

Мария Саккари не смогла преодолеть 2-й раунд турнира в Цинциннати, уступив Гарсии
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд» на одноимённом турнире серии WTA-1000 состоялся матч второго круга, в котором сошлись 28-летняя француженка Каролин Гарсия (35-й номер рейтинга) и 27-летняя представительница Греции Мария Саккари (3-я ракетка мира).

Встреча завершилась победой Гарсии в трёх сетах – 7:6(2), 6:7(6), 6:1. Продолжительность матча составила 2 час 20 минут.

На счету Каролин одиннадцать подач навылет, пять двойных ошибок и три из девяти (33%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – семнадцать эйсов, шесть двойных ошибок и один (33%) из трёх удачных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Каролин Гарсии станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия).

Цинциннати (ж). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 03:40 МСК
Каролин Гарсия
35
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 6 6
6 2 		7 8 1
         
Мария Саккари
3
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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