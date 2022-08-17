Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас прошёл в третий круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Макдональда

Алькарас прошёл в третий круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Макдональда
Комментарии

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно прошёл в третий круг турнира в Цинциннати (США), обыграв американца Маккензи Макдональда.

Алькарас одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Макдональда один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Алькарас, в свою очередь, пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

В третьем круге Алькарас встретится с хорватом Марином Чиличем, который на этом турнире обыграл испанца Хауме Мунара и финна Эмиля Руусувуори.

Призовой фонд турнира составил $ 6 280 880. Турнир начался 14 августа, а завершится 21 августа. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который в прошлом году в финальном матче одолел россиянина Андрея Рублёва.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 02:10 МСК
Маккензи Макдональд
72
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022