Алькарас прошёл в третий круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Макдональда

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно прошёл в третий круг турнира в Цинциннати (США), обыграв американца Маккензи Макдональда.
Алькарас одержал победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Макдональда один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Алькарас, в свою очередь, пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.
В третьем круге Алькарас встретится с хорватом Марином Чиличем, который на этом турнире обыграл испанца Хауме Мунара и финна Эмиля Руусувуори.
Призовой фонд турнира составил $ 6 280 880. Турнир начался 14 августа, а завершится 21 августа. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который в прошлом году в финальном матче одолел россиянина Андрея Рублёва.
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