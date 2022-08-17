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Аманда Анисимова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы

Аманда Анисимова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы
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Американская теннисистка Аманда Анисимова покинула турнир серии WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы лодыжки, сообщил официальный «твиттер» соревнований.

В первом круге представительница США обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Таким образом, соперница Анисимовой Шелби Роджерс (30-е место рейтинга) отправилась в третий круг, где сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (7) и россиянкой Анной Калинской (69). Встреча, которая определит соперницу Роджерс, запланирована на 18 августа (2:00 мск).

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 21 августа. В 2021 году титул в Цинциннати завоевала австралийская теннисистка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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