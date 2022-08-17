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Видеообзор победы Эммы Радукану над Сереной Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати

Видеообзор победы Эммы Радукану над Сереной Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати
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Британская теннисистка Эмма Радукану уверенно обыграла 23-кратную обладательницу турниров «Большого шлема» 40-летнюю американку Серену Уильямс в матче первого круга на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер». Итоговый счёт противостояния – 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

Соперницей 19-летней британки во втором круге станет белорусская теннисистка Виктория Азаренко (22-й номер рейтинга). Матч запланирован на 17 августа (20:00 мск).

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Ранее Серена Уильямс заявила, что планирует уйти из спорта после того, как ещё раз сыграет на US Open.

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