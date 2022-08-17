Гаэль Монфис сообщил, что пропустит US Open — 2022
Поделиться
Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пропустит US Open — 2022 из-за травмы. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.
«Всем привет, к сожалению, после последнего обследования, проведённого по возвращении в Европу, я не смогу выступить на Открытом чемпионате США в этом году. Мне придётся проводить лечебные мероприятия, прежде чем я смогу возобновить соревнования», — написал Монфис.
12 августа в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) с британцем Джеком Дрэйпером при счёте 2:6, 2:0 Монфис снялся с игры из-за травмы стопы.
В первом круге этого турнира французский теннисист выиграл свой первый матч после того, как более трёх месяцев отсутствовал в туре.
Комментарии
- 17 августа 2022
-
13:53
-
13:50
-
13:29
-
13:08
-
11:30
-
11:13
-
10:10
-
09:59
-
09:30
-
09:00
-
08:17
-
06:53
-
06:03
-
05:59
-
05:30
-
05:14
-
03:57
-
03:24
-
02:43
-
00:43
-
00:14
- 16 августа 2022
-
23:48
-
23:28
-
23:13
-
22:59
-
21:51
-
21:44
-
21:31
-
21:24
-
20:54
-
20:27
-
19:55
-
19:24
-
18:51
-
16:54
Партнерский контент