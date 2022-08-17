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Гаэль Монфис сообщил, что пропустит US Open — 2022

Гаэль Монфис сообщил, что пропустит US Open — 2022
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пропустит US Open — 2022 из-за травмы. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.

«Всем привет, к сожалению, после последнего обследования, проведённого по возвращении в Европу, я не смогу выступить на Открытом чемпионате США в этом году. Мне придётся проводить лечебные мероприятия, прежде чем я смогу возобновить соревнования», — написал Монфис.

12 августа в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) с британцем Джеком Дрэйпером при счёте 2:6, 2:0 Монфис снялся с игры из-за травмы стопы.

В первом круге этого турнира французский теннисист выиграл свой первый матч после того, как более трёх месяцев отсутствовал в туре.

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