Чорич — о предстоящей игре с Надалем: я буду играть без какого-либо давления

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал предстоящую игру с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в рамках второго круга турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Я буду играть без какого-либо давления. Теперь я получаю от игры ещё больше удовольствия, потому что за последние два года у меня не было таких матчей и соревнований — я скучал по этому. Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем когда мне было 17 или 18 лет.

После серьёзной травмы никогда не бывает легко прийти в себя. Я отсутствовал в течение одного года, и никогда не бывает легко вернуться и показать хороший теннис, поэтому каждая победа, которую я могу одержать, чрезвычайно важна для моей уверенности, а также для моего рейтинга, поскольку мой рейтинг ещё не там, где я хочу», — приводит слова Чорича ATP Tour.

Встреча между Надалем и Чоричем состоится завтра, 18 августа, на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер». Чорич и Надаль встречались четыре раза. Теннисисты дважды побеждали друг друга.