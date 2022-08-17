Фабио Фоньини — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Цинциннати

Сегодня, 17 августа, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где сыграют итальянец Фабио Фоньини (61-е место в рейтинге) и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, россиянин Андрей Рублёв (8-е место в рейтинге). Игра пройдёт на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Четвёртый корт». Начало встречи предварительно запланировано на 18:00 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Фабио Фоньини – Андрей Рублёв во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.



Счёт личных встреч теннисистов равный — 5-5. В первом круге турнира Фабио Фоньини обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (40-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3. Андрей Рублёв пропустил матч первого круга из-за высокого посева.