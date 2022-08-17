Ник Кирьос перед стартом в Цинциннати потерял телефон, катаясь на американских горках

Финалист Уимблдона-2022, 28-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от пребывания в Цинциннати (США).

«Я не собираюсь рассказывать вам, что Кос (Костен Хатци, девушка Кирьоса. – Прим. «Чемпионата) думает о Цинциннати. Я играю здесь в теннис, и мне нравится это место. На самом деле хорошо, что за пределами корта здесь мало чем можно заняться, я сохраняю спокойствие и хорошо отдыхаю.

В понедельник, когда я поехал в Кингс-Айленд (парк развлечений в Огайо. – Прим. «Чемпионата»), я катался на американских горках, потом заглянул в карман, а моего телефона там уже не было. Я потерял его», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.

Отметим, что Кирьос потерял телефон перед матчем первого круга с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в Цинциннати, который выиграл со счётом 7:5, 6:4.