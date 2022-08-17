Опубликован полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку US Open — 2022

Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 опубликовали полный список теннисистов, которые войдут в основные сетки турнира благодаря уайлд-кард.

Женщины:

Винус Уильямс (чемпионка US Open 2000 и 2001 годов, США)

Софья Кенин (США)

Коко Вандевей (США)

Элизабет Мандлик (США)

Питон Стирнс (США)

Элеана Ю (США)

Армони Тан (Франция)

Джейми Форлис (Австралия).

Мужчины:

Доминик Тим (чемпион US Open – 2020, Австрия)

Джеффри-Джон Вулф (США)

Бен Шелтон (США)

Сэм Куэрри (США)

Эмилио Нава (США)

Лёнер Тин (США)

Уго Умбер (Франция)

Ринки Хидзиката (Австралия).

Последний в текущем сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт с 29 августа по 11 сентября. У женщин действующей чемпионкой US Open является британка Эмма Радукану, у мужчин – первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.