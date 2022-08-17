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Опубликован полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку US Open — 2022

Опубликован полный список обладателей уайлд-кард в основную сетку US Open — 2022
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Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 опубликовали полный список теннисистов, которые войдут в основные сетки турнира благодаря уайлд-кард.

Женщины:

Винус Уильямс (чемпионка US Open 2000 и 2001 годов, США)
Софья Кенин (США)
Коко Вандевей (США)
Элизабет Мандлик (США)
Питон Стирнс (США)
Элеана Ю (США)
Армони Тан (Франция)
Джейми Форлис (Австралия).

Мужчины:

Доминик Тим (чемпион US Open – 2020, Австрия)
Джеффри-Джон Вулф (США)
Бен Шелтон (США)
Сэм Куэрри (США)
Эмилио Нава (США)
Лёнер Тин (США)
Уго Умбер (Франция)
Ринки Хидзиката (Австралия).

Последний в текущем сезоне турнир «Большого шлема» пройдёт с 29 августа по 11 сентября. У женщин действующей чемпионкой US Open является британка Эмма Радукану, у мужчин – первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

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