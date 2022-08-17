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«Это не конец света, лол!» Кори Гауфф рассказала о травме, полученной перед US Open

«Это не конец света, лол!» Кори Гауфф рассказала о травме, полученной перед US Open
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2022, 12-я ракетка мира 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обратилась с заявлением к болельщикам.

Напомним, Гауфф снялась c турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) по ходу матча первого круга из-за травмы голеностопа. До начала Открытого чемпионата США – 2022 осталось 12 дней.

«Хочу поделиться новостями, поскольку получила огромное количество сообщений. Уверяю, я в порядке! Это не конец света, LOL! Мне сказали, что, скорее всего, это незначительное растяжение, так что всё должно очень скоро зажить. Cпасибо всем за поддержку, скоро увидимся», — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

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