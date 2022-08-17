Халеп снялась с турнира в Цинциннати. Кудерметова без борьбы вышла в третий круг

20-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова без борьбы вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Во втором раунде Кудерметова должна была сразиться с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема»,

шестой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Однако Симона неожиданно снялась с турнира, её беспокоит правое бедро, сообщает WTA Insider.

За выход в четвертьфинал Кудерметова сразится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, 3) — Айла Томлянович (Австралия, Q). Их поединок состоится в ночь на 18 августа.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.