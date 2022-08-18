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Елена Рыбакина разгромила Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира в Цинциннати

Елена Рыбакина разгромила Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира в Цинциннати
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Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбкина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго раунда Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», девятую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (8) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Мугурусы пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

Цинциннати (ж). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 22:45 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Гарбинье Мугуруса
9
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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