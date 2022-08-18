Елена Рыбакина разгромила Гарбинье Мугурусу во втором раунде турнира в Цинциннати

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбкина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).
В матче второго раунда Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», девятую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (8) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Мугурусы пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске.
Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.
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