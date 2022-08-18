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Радукану: за год я поняла, что люди будут болтать независимо от того, что и как ты делаешь

Радукану: за год я поняла, что люди будут болтать независимо от того, что и как ты делаешь
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Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго раунда 13-я ракетка мира Радукану (10) разгромила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Викторию Азаренко со счётом 6:0, 6:2. А на старте соревнований 19-летняя Эмма разгромила 23-кратную победительницу мэйджоров американку Серену Уильямс со счётом 6:4, 6:0.

«Конечно, я провела отличный матч. Мне нужно было сохранять концентрацию на протяжении всего матча, и я была очень довольна тем, как вошла в игру.

Думаю, за последний год я поняла, что люди будут болтать независимо от того, что и как ты делаешь. Я только сейчас научилась дистанцироваться от этого. В последних двух матчах я не проявляла никаких эмоций, не позволяла поднимать или опускать свой эмоциональный уровень, думаю, что мне это помогло», — приводит слова Радукану Eurosport.uk.

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