Победа Свёнтек над Стивенс стала для польки 50-й в 2022 году

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек отметилась уникальным достижением после победы в матче 2-го круга турнира серии WTA-1000 в Цинциннати.

Напомним, что в поединке второго раунда престижных американских соревнований лучшая теннисистка планеты на данный момент переиграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:4, 7:5. Эта победа стала юбилейной 50-й для Иги в 2022 году и 200-й в профессиональной карьере спортсменки, сообщает Sportskeeda в своём «твиттере».

Отметим, что Свёнтек в этом году только однажды проигрывала матч, в котором вела 1-0 по сетам. Такая неудача с 21-летней уроженкой Варшавы произошла на турнире в Дубае, где она уступила Елене Остапенко из Латвии (6:4, 1:6, 6:7(4)).

За выход в четвертьфинал соревнований в Цинциннати польская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис.