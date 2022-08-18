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Видеообзор победы Эммы Радукану над Викторией Азаренко во 2-м раунде турнира в Цинциннати

Видеообзор победы Эммы Радукану над Викторией Азаренко во 2-м раунде турнира в Цинциннати
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13-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану уверенно переиграла двукратную обладательницу турниров «Большого шлема» 33-летнюю белоруску Викторию Азаренко в матче второго круга на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). Поединок проходил на центральном корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер». Итоговый счёт встречи – 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.

Соперницей 19-летней британки в третьем раунде станет американская теннисистка Джессика Пегула (8-й номер рейтинга WTA). Матч запланирован на 19 августа.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.

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