Калинская снялась с матча из-за головокружения. Соболенко прошла в 3-й круг Цинциннати
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (7-я ракетка мира) прошла в третий раунд турнира серии WTA-1000 в Цинциннати после того, как россиянка Анна Калинская (69-я ракетка мира) не смогла продолжить матч из-за головокружения.
Матч продлился лишь 1 час 7 минут. Первый сет выиграла белоруска со счётом 6:3, во втором сете счёт был также в пользу 24-летней уроженки Минска – 4:1. Арина Соболенко дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных. На счету Калинской два эйса, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в четвертьфинал престижных американских соревнований Соболенко сразится с представительницей США Шелби Роджерс.
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