Медведев остался лидером рейтинга после неудачи Надаля, Дзюба — в Турции. Главное к утру

Первая ракетка мира Даниил Медведев сумел сохранить лидирующую позицию в рейтинге ATP, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потерпел поражение в своём первом поединке после Уимблдона 2022 года, экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео с видом на стадион «Бешикташа». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open — 2022.
2. Надаль уступил Чоричу в первом матче после Уимблдона-2022.
3. Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».
4. Клуб Медиалиги 2DROTS разгромил «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России.
5. Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды.
6. Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу.
7. Эмма Радукану вслед за Сереной Уильямс разгромила Викторию Азаренко в Цинциннати.
8. Александр Усик объяснил наряд казака на финальной пресс-конференции с Джошуа.
9. Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».
10. Роналду получил предупреждение от полиции по делу о разбитом телефоне болельщика.
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