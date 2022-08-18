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Медведев остался лидером рейтинга после неудачи Надаля, Дзюба — в Турции. Главное к утру

Медведев остался лидером рейтинга после неудачи Надаля, Дзюба — в Турции. Главное к утру
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Первая ракетка мира Даниил Медведев сумел сохранить лидирующую позицию в рейтинге ATP, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потерпел поражение в своём первом поединке после Уимблдона 2022 года, экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба опубликовал видео с видом на стадион «Бешикташа». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open — 2022.

2. Надаль уступил Чоричу в первом матче после Уимблдона-2022.

3. Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа».

4. Клуб Медиалиги 2DROTS разгромил «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России.

5. Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в «Хапоэль» на правах аренды.

6. Состоялась жеребьёвка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» попали в одну группу.

7. Эмма Радукану вслед за Сереной Уильямс разгромила Викторию Азаренко в Цинциннати.

8. Александр Усик объяснил наряд казака на финальной пресс-конференции с Джошуа.

9. Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

10. Роналду получил предупреждение от полиции по делу о разбитом телефоне болельщика.

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