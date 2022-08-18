Тейлор Фритц: для любого игрока будет лучше, если Новак Джокович не сыграет на US Open

Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, прокомментировал ситуацию с возможным недопуском 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича на US Open из-за отказа от вакцинации.

«Тяжело рассуждать на эту тему. Я думаю, что, с одной стороны, трудно делать исключения из правил для определённых людей. Не знаю, как к этому стоит относиться, но в то же время нужно понимать, что с точки зрения Covida мы не самая безопасная страна.



Действительно кажется, что плохого в том, чтобы позволить лучшему теннисисту в мире сыграть на Открытом чемпионате США? Но, как я уже сказал, это спорный вопрос. Не знаю, как отнёсся к тому, если бы сделали исключение для одного человека только из-за того, что он такой. Так что, честно говоря, здесь две стороны медали.



Для любого игрока будет лучше, если Новак не сыграет (улыбается). Хочу ли я, чтобы он участвовал? Не знаю. Новак — один из немногих игроков в Туре, кого я никогда не побеждал, так что не знаю (улыбается)», — сказал Фритц на пресс-конференции.