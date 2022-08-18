Видеообзор уверенной победы Елены Рыбакиной над Гарбинье Мугурусой в Цинциннати

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место рейтинга) во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», испанку Гарбинье Мугурусу (9-е место рейтинга) со счётом 6:3, 6:1. Матч проходил на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Четвёртый корт» и продлился 1 час 13 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной станет американка Элисон Риске (25-е место рейтинга). Матч запланирован на 18 августа (18:00 мск).

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.