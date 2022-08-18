Новак Джокович встретился с Лукой Дончичем на баскетбольном матче. Фото

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович вчера, 17 августа, посетил товарищеский матч по баскетболу между сборными Сербии и Словении.

Словенцы выиграли со счётом 97:92. Встреча проходила на Арене Стожице в Любляне (Словения). После игры Новак Джокович подошёл к 23-летнему игроку НБА из «Даллас Маверикс» словенцу Луке Дончичу. Спортсмены некоторое время пообщались на паркете. Новак во время беседы обнял известного баскетболиста.

Ранее Джокович стал чемпионом Уимблдона-2022, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Новака этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд. При этом серб не сумел сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2022 из-за визового скандала, а на «Ролан Гаррос» дошёл лишь до четвертьфинала. Также стоит отметить, что участие Джоковича в US Open – 2022 находится под вопросом из-за отказа спортсмена от вакцинации.