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Тейлор Фритц назвал «глупым» новое правило коучинга

Тейлор Фритц назвал «глупым» новое правило коучинга
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Американский теннисист Тейлор Фритц после победы над австралийцем Ником Кирьосом (6:3, 6:2) раскритиковал новое правило коучинга, применяемое в пробном режиме. Тренеры могут давать указания спортсменам во время матчей.

«Я не разговаривал с Майком (Расселом), и он не разговаривал со мной ни разу с тех пор, как коучинг стал чем-то особенным. Это глупое правило.

Почему мы делаем это не индивидуальным видом спорта? Огромная часть тенниса, на мой взгляд, заключается в том, что теннис настолько же умственный, как и физический, и большая его часть заключается в том, что вы должны сами понять это на корте.

Я думаю, это нелепо, что вы можете не соображать там, плохо анализировать, плохо разбираться в рабочих моментах и придумывать стратегии, и вы можете попросить кого-то сказать вам, что делать. Я ненавижу это», − приводит слова Фритца Reuters.

Напомним, 11 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что опробует коучинг. Правила действуют как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.

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