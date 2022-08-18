Тейлор Фритц назвал «глупым» новое правило коучинга

Американский теннисист Тейлор Фритц после победы над австралийцем Ником Кирьосом (6:3, 6:2) раскритиковал новое правило коучинга, применяемое в пробном режиме. Тренеры могут давать указания спортсменам во время матчей.
«Я не разговаривал с Майком (Расселом), и он не разговаривал со мной ни разу с тех пор, как коучинг стал чем-то особенным. Это глупое правило.
Почему мы делаем это не индивидуальным видом спорта? Огромная часть тенниса, на мой взгляд, заключается в том, что теннис настолько же умственный, как и физический, и большая его часть заключается в том, что вы должны сами понять это на корте.
Я думаю, это нелепо, что вы можете не соображать там, плохо анализировать, плохо разбираться в рабочих моментах и придумывать стратегии, и вы можете попросить кого-то сказать вам, что делать. Я ненавижу это», − приводит слова Фритца Reuters.
Напомним, 11 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что опробует коучинг. Правила действуют как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.
- 18 августа 2022
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43
-
19:56
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
18:14