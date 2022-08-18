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Дмитриева объяснила, почему Надаль проиграл в первом матче Мастерса в Цинциннати

Дмитриева объяснила, почему Надаль проиграл в первом матче Мастерса в Цинциннати
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, почему 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль проиграл в первом матче Мастерса в Цинциннати. Также Дмитриева высказалась о возможном лидерстве первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева после US Open.

«Надаль играл после долгого перерыва и травмы. Неудивительно, что он медленно начинал. Все удивлялись, почему Даня проигрывал, когда попадал на сильного в первом же круге. Потому что игровая практика даже таких очень опытных игроков на какое-то время уходит в сторону и нужно восстановиться. Потому Надаль и заявился в Цициннати, чтобы перед US Open как-то проверить свои силы. Никто не знает, как он себя чувствует.

Не могу даже думать о том, сохранит ли Даня первую строчку рейтинга после US Open — там так много претендентов. Ещё неясно, в каком состоянии Даня. Сейчас слишком рано об этом говорить. Конечно, он будет стараться, но тут нельзя даже приблизительно нельзя спрогнозировать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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