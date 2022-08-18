Дмитриева объяснила, почему Надаль проиграл в первом матче Мастерса в Цинциннати

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, почему 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль проиграл в первом матче Мастерса в Цинциннати. Также Дмитриева высказалась о возможном лидерстве первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева после US Open.
«Надаль играл после долгого перерыва и травмы. Неудивительно, что он медленно начинал. Все удивлялись, почему Даня проигрывал, когда попадал на сильного в первом же круге. Потому что игровая практика даже таких очень опытных игроков на какое-то время уходит в сторону и нужно восстановиться. Потому Надаль и заявился в Цициннати, чтобы перед US Open как-то проверить свои силы. Никто не знает, как он себя чувствует.
Не могу даже думать о том, сохранит ли Даня первую строчку рейтинга после US Open — там так много претендентов. Ещё неясно, в каком состоянии Даня. Сейчас слишком рано об этом говорить. Конечно, он будет стараться, но тут нельзя даже приблизительно нельзя спрогнозировать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 18 августа 2022
-
12:14
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:31
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43