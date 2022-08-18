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В ФТР поделились ожиданиями от матча Медведев — Шаповалов на Мастерсе в Цинциннати

В ФТР поделились ожиданиями от матча Медведев — Шаповалов на Мастерсе в Цинциннати
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с канадцем Денисом Шаповаловым на Мастерсе в Цинциннати (США).

«Хорошая афиша. Матчи Дениса всегда интересно смотреть. У него был не очень удачный период для его уровня. Но всегда все настраиваются против того, кто занимает первое место в рейтинге. Оба харизматичны — каждый по-своему. Они играют в зрелищный теннис, поэтому будет хорошая игра.

Фаворит матча? Пускай фаворита букмекерские конторы определяют. Если Даня играет в свою лучшую игру, то он должен обыгрывать любого. Но теннис не был бы теннисом, если бы всё основывалось на бумажных прогнозах. Выиграет тот, кто лучше готов в конкретный день, час, минуту», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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