В ФТР высказались о Фритце, как о сопернике Рублёва на Мастерсе в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым (8-е место в рейтинге) и американцем Тейлором Фритцем (13-е место в рейтинге) на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Встреча запланирована на 18 августа (18:00 мск).
«Фритц — очень интересный игрок. Он давно на слуху, в этом году выиграл Майами. Очень хороший игрок, с ним всегда не просто играть. Андрею надо приложить все усилия. У кого будет его день, тот и выиграет. Кто следит за теннисом и разбирается в нём, будет интересно посмотреть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 27 минут.
- 18 августа 2022
-
12:14
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:31
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43