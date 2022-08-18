В ФТР высказались о Фритце, как о сопернике Рублёва на Мастерсе в Цинциннати

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым (8-е место в рейтинге) и американцем Тейлором Фритцем (13-е место в рейтинге) на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Встреча запланирована на 18 августа (18:00 мск).



«Фритц — очень интересный игрок. Он давно на слуху, в этом году выиграл Майами. Очень хороший игрок, с ним всегда не просто играть. Андрею надо приложить все усилия. У кого будет его день, тот и выиграет. Кто следит за теннисом и разбирается в нём, будет интересно посмотреть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче второго круга шестой сеяный Рублёв обыграл 61-ю ракетку мира, лаки-лузера итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 27 минут.