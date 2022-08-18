Энди Маррей рассказал о судорогах после матча с Норри

Двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей после матча с соотечественником Кэмероном Норри рассказал, что его беспокоят судороги, и он пока не может найти решение этой проблемы.
«Я думаю, почти каждый теннисист в своей карьере обычно сталкивался с подобными условиями. Но постоянность этого для меня является большой проблемой. Это не то, что я испытывал. У меня были судороги, но не постоянно, как на нескольких турнирах.
Меня это очень беспокоит, потому что нелегко играть, когда всё становится так плохо, как в конце матча. Я чувствую, что это повлияло на исход игры.
Мне нужно заняться этим и найти решение. Никто точно не знает, почему возникают судороги. Есть много причин, будь то увлажнение, пища, которую ты ел, усталость, недостаток кондиций, стресс. Мне нужно попытаться понять, что происходит», − приводит слова Маррея Tennis 365.
Во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Маррей уступил Кэмерону Норри со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 38 минут.
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