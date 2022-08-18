Долгополов: российский теннисист, которого оскорбляет флаг Украины, должен оставаться дома

Бывшая 13-я ракетка мира Александр Долгополов прокомментировал эпизод во время квалификационного матча между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской (5:7, 1:6) на турнире в Цинциннати (США). Судья встречи попросил девушку с украинским флагом покинуть трибуны во время игры после обращения одной из теннисисток. Позже болельщицу наказали, так как размеры флага были больше разрешённого значения.

«Надеюсь, болельщики устроят им «тёплый приём» в оставшихся матчах. Любой российский теннисист, которого оскорбляет флаг Украины, должен оставаться дома, где он видит только свой триколор», — написал Долгополов в социальных сетях.

Александр Долгополов за свою карьеру завоевал три титула в одиночном разряде и один в паре. На турнирах «Большого шлема» украинец доходил максимум до четвёртого круга. В мае 2021 года Долгополов объявил о завершении карьеры после трёхгодичного перерыва.