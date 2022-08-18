Медведев сыграет с Шаповаловым: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где сыграют первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и канадец Денис Шаповалов (21-е место в рейтинге). Игра пройдёт на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд». Начало встречи предварительно запланировано на 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Денис Шаповалов в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.
По личным встречам теннисистов Медведев имеет преимущество — 3-2. Во втором круге турнира российский теннисист обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (24-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5. Денис Шаповалов в предыдущем матче одержал победу над американцем Томми Полом (31-е место в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
- 18 августа 2022
-
15:06
-
14:47
-
14:22
-
13:08
-
12:14
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:31
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16