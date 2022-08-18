Медведев сыграет с Шаповаловым: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, состоится матч третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), где сыграют первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев и канадец Денис Шаповалов (21-е место в рейтинге). Игра пройдёт на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Грандстэнд». Начало встречи предварительно запланировано на 20:00 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Денис Шаповалов в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати.



По личным встречам теннисистов Медведев имеет преимущество — 3-2. Во втором круге турнира российский теннисист обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (24-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 7:5. Денис Шаповалов в предыдущем матче одержал победу над американцем Томми Полом (31-е место в рейтинге) со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

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