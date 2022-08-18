«В туре нет слабых игроков. Это не сенсация». Селиваненко — о поражении Надаля

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение испанского теннисиста Рафаэля Надаля в турнире категории АТР-1000, который проходит в Цинциннати (США). В матче второго круга он проиграл хорватскому теннисисту Борне Чоричу (152-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.
«У Рафы был достаточно длинный перерыв, связанный с его травмой. Не могу сказать, что это какая-то сенсация от Чорича, — он давно на слуху и рассматривается как один из сильных игроков. Другое дело, что он не имеет ярких побед. Но я не могу сказать, что это какая-то сенсация. В туре нет слабых игроков. Любой может обыграть любого. У одного может быть хороший день, а у другого плохой. Рафа знает, что делать. Это не какой-то сверхудивительный результат — такое бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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