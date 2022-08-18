Макинрой поставил Серену Уильямс в один ряд с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом

Четырёхкратный победитель US Open и экс первая ракетка мира Джон Макинрой оценил значение американской спортсменки Серены Уильямс для мирового спорта.
«Она должна делать то, что хочет. Уильямс — икона. Её место в американском обществе достигло точки, когда она заслуживает всего после такого количества титулов.
Я не знаю, хочет ли Серена снова играть, но не думаю, что ей это нужно. Уильямс находится на одном уровне с Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом и Томом Брэди. Она является одной из величайших спортсменок всех времён в истории абсолютно любого вида спорта. Любой, кто видел фильм о ней, понимает, сколько Уильямс пришлось пройти ради таких достижений», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.
Серена Уильямс заявила о своём намерении завершить карьеру после US Open – 2022. Американка выигрывала этот турнир шесть раз.
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