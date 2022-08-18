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Чесноков: если Медведев выиграет в Цинциннати, то будет легче остаться первым

Чесноков: если Медведев выиграет в Цинциннати, то будет легче остаться первым
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева как можно дольше оставаться первой ракеткой мира.

«На прошлой неделе Медведев проиграл в первом круге Кирьосу. В прошлом году он выиграл «Мастерс» и US Open — сейчас ему защищать 3000 очков. Ему надо достаточно успешно сыграть турнир в Цинциннати. Даня очень сильно начал с Ботиком — хорошим игроком. Медведев выиграл турнир в Мексике, а потом играл против Кирьоса в первом же круге.

Это здорово, что Медведев будет номером один до конца US Open. Если он выиграет «Мастерс», то ему будет легче остаться первым. На US Open не будет таких сложных матчей в первых кругах, как с Кирьосом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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