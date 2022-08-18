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Тарпищев — о защите Медведевым титула US Open: это будет непросто

Тарпищев — о защите Медведевым титула US Open: это будет непросто
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями о выступлении первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева на US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

«То, что Медведев сохраняет лидерство в рейтинге, неудивительно. Мы так и рассчитывали. До начала US Open он должен сохранять лидерство, а там уже будет зависеть от выступления. Учитывая, что он в прошлом году победил, ему надо выступить не хуже, то есть дойти до финала, чтобы продолжить лидировать в рейтинге. Это будет непросто. Плюс надо будет смотреть на результаты конкурентов», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев является действующим чемпионом US Open. В 2021 году россиянин в финале турнира «Большого шлема» переиграл серба Новака Джоковича.

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