Радукану рассказала, как пыталась повторить удары Рублёва

Победительница US Open британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о том, как наблюдала за тренировками россиянина Андрея Рублёва.

«Было забавно тренироваться рядом с Рублёвым и видеть, как сильно он бьёт по мячу. Я даже остановилась, чтобы посмотреть, как он это делает, и пыталась так же быстро бить с форхенда. И это помогло, я стала бить сильнее! Хотя не так сильно, как Андрей», — приводит слова британки Tennis.com.

Андрей Рублёв за свою карьеру выиграл 11 титулов серии ATP. Сейчас российский теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Рублёв доходил до четвертьфинала на трёх из четырёх турниров «Большого шлема» и выиграл золото Олимпийских игр в Токио в паре с Анастасией Павлюченковой.