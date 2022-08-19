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Стали известны призовые за победу на US Open

Стали известны призовые за победу на US Open
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Организаторы US Open опубликовали список призовых за выступление на турнире. Общий фонд Открытого чемпионата США составит $ 60 млн, что является историческим рекордом, сообщает официальный сайт US Open.

Победители соревнований получат по $ 2,6 млн как в мужской сетке, так и в женской. По сравнению с 2021 годом увеличились призовые для теннисистов, которые вылетят в первом и втором раундах.

US Open – 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем турнира в мужской сетке является россиянин Даниил Медведев. У женщин в 2021 году победу праздновала британка Эмма Радукану.

Теннис. US Open-2022. Призовые за турнир

Первый круг – $ 80 000.
Второй круг – $ 121 000.
Третий круг – $ 188 000.
Четвёртый круг – $ 278 000.
1/4 финала – $ 445 000.
1/2 финала – $ 705 000.
Финал – $ 1 300 000.
Победа – $ 2 600 000.

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