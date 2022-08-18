Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах обыграла американку Элисон Риске.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 28 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной. Казахстанка сделала девять двойных ошибок, один раз подав навылет. На счету её соперницы один эйс и две двойные ошибки. Рыбакина реализовала четыре из 13 брейк-пойнтов, один раз позволив Риске претендовать на брейк.
В четвертьфинале Елена Рыбакина сыграет либо с польской теннисисткой Игой Свёнтек, занимающей первую строчку мирового рейтинга, либо с американкой Мэдисон Кис, которая находится на 24-й позиции.
Рыбакина является победительницей турнира «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон, в финале одолев Онс Жабер.
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